Marnes Deux-Sèvres Marnes EUR Laissez vous entrainer par cette petite promenade sur les chemins ruraux de Marnes qui vous mènera jusqu’au site des anciennes carrières de sous les monts en compagnie du Conservatoire d’espaces Naturels et du CPIE de Gâtine poitevine…. mais que peut-il y avoir à voir sur site site extraordinaire?

Sur inscription.

Retrouvez toutes les sorties programmées en Thouarsais avec Deux-Sèvres Nature environnement dans leur calendrier 2022. Dépliant disponible à la Maison du Thouarsais (32 place Saint Médard à Thouars). Laissez vous entrainer par cette petite promenade sur les chemins ruraux de Marnes qui vous mènera jusqu’au site des anciennes carrières de sous les monts …. mais que peut-il y avoir à voir sur site site extraordinaire? +33 6 17 90 62 11 Laissez vous entrainer par cette petite promenade sur les chemins ruraux de Marnes qui vous mènera jusqu’au site des anciennes carrières de sous les monts en compagnie du Conservatoire d’espaces Naturels et du CPIE de Gâtine poitevine…. mais que peut-il y avoir à voir sur site site extraordinaire?

Maison du thouarsais

