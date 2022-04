Balade dans Genève en Tram Historique Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

TRAM HISTORIQUE ————— ### Dimanche 3 Avril de 13h40 à 17h38 Après plus de 2 ans d’absence, les circulations publiques en tram historique de l’AGMT reviennent sur le réseau genevois. Nous proposons 4 circulations publiques de notre convoi des années 50 pour petits et grands. Montez à bord aux arrêts Lancy Bachet Gare, Carouge Rondeau, Carouge Marché, Plainpalais, Gare Cornavin, Bel Air, Place de Neuve. Divers articles souvenirs en vente à bord des véhicules (photos, cartes postales, publications diverses, …) [Détails des circulations](https://www.agmt.ch/Tram-historique-2022.html) [Brochure](https://www.agmt.ch/IMG/pdf/agmt_depliant_ete_2022v1.pdf)

Promenade de 60 minutes : CHF 6. – Libre parcours sur le tram historique : CHF 10. – 6-16 ans : 1/2 tarif – Billets dans le tram. Cartes de crédit acceptées

