Le Faouët Musée du Faouët Le Faouët, Morbihan Balade dans et autour de L’ancien Couvent des Ursulines du Faouët Musée du Faouët Le Faouët Catégories d’évènement: Le Faouët

Morbihan

Balade dans et autour de L’ancien Couvent des Ursulines du Faouët Musée du Faouët, 18 septembre 2021, Le Faouët. Balade dans et autour de L’ancien Couvent des Ursulines du Faouët

Musée du Faouët, le samedi 18 septembre à 10:30

Les 2 guides vous proposent une balade dans et autour de l’ancien couvent des ursulines. 6 stations évoqueront l’origine du bâtiment, son histoire, son architecture et les endroits oubliés et cachés : le portail d’entrée, la chapelle, le cloître, les escaliers en granit et le 1er palier, le jardin du cloître, l’ancien verger et la fontaine du couvent.

Visite guidée à 2 voix / Point de rendez-vous : la cour du musée du Faouët / réservation :

Le Couvent des Ursulines abrite le musée du Faouët depuis 1987. Venez découvrir cet imposant édifice du 17e siècle ainsi que ses abords. Musée du Faouët 1, rue de Quimper, 56320, Le Faouët Le Faouët Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Faouët, Morbihan Autres Lieu Musée du Faouët Adresse 1, rue de Quimper, 56320, Le Faouët Ville Le Faouët lieuville Musée du Faouët Le Faouët