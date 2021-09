Alfortville Mairie d'Alfortville Alfortville, Val-de-Marne Balade d’Alfortville au parc du Tremblay Mairie d’Alfortville Alfortville Catégories d’évènement: Alfortville

Mairie d’Alfortville, le dimanche 31 octobre à 10:30

Balade à la journée – prévoir pique-nique (parc du Tremblay) puis les “classiques Bords de Marne” L’itinéraire fait environ 30 km aller/retour. Prévoir des vêtements adaptés en cas de météo instable. **Fin de la balade prévue vers 17h00** Un dimanche de balade le long des bords de Marne, pour admirer les couleurs de l’automne ! Mairie d’Alfortville Mairie d’Alfortville Alfortville La Mairie Val-de-Marne

2021-10-31T10:30:00 2021-10-31T17:00:00

