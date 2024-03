Balade cyclo découverte Gisors, samedi 16 mars 2024.

Balade cyclo découverte Gisors Eure

Promenade à vélo de 30 km organisée et encadrée par les cyclotouristes de l’Entente Gisorsienne.

Sortie ouverte aux non licenciés et aux familles.

Allure promenade.

Port du casque obligatoire pour les mineurs.

Visite et collation offertes.

Sortie reportée si météo défavorable.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 13:30:00

fin : 2024-03-16

Place de Blanmont

Gisors 27140 Eure Normandie entente.gisorsienne@orange.fr

