Balade cycl’eau : du karst à la rivière / Randonnée vélo Lacave Lacave Catégories d’Évènement: Lacave

Lot

Balade cycl’eau : du karst à la rivière / Randonnée vélo, 2 avril 2023, Lacave Lacave. Balade cycl’eau : du karst à la rivière / Randonnée vélo Lacave Lot

2023-04-02 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-02 17:00:00 17:00:00 Lacave

Lot Lacave Au cours d’une balade à vélo d’environ 20 km entre la résurgence de l’Ouysse et sa confluence avec la Dordogne, accompagnés par les hydrogéologues, découvrez les travaux du Parc sur cet hydrosystème singulier. Prévoir un vélo tout terrain, un casque et un pique-nique. Sortie à la journée, parcours abordable de 20km avec dénivelé de 200m. A partir de 10 ans. Inscription >> billetweb.fr/causseries

Cet événement est proposé en partenariat avec les états

généraux du bassin de la Dordogne organisé par Epidor. ©A. Audiffren

Lacave

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Lacave, Lot Autres Lieu Lacave Adresse Lacave Lot Ville Lacave Lacave lieuville Lacave Departement Lot

Lacave Lacave Lacave Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacave lacave/

Balade cycl’eau : du karst à la rivière / Randonnée vélo 2023-04-02 was last modified: by Balade cycl’eau : du karst à la rivière / Randonnée vélo Lacave 2 avril 2023 Lacave Lacave, Lot Lot

Lacave Lacave Lot