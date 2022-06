Balade Curiosités géologiques à Erretegia

2022-08-19 10:00:00 – 2022-08-19 12:30:00 EUR Sortie nature – Tout public. Emboîtez le pas du spécialiste passionné de géologie et remontez le temps. Ici les falaises racontent les origines mouvementées de notre planète. Leurs strates dissimulent une particularité exceptionnelle, témoin de la disparition des dinosaures. Inscriptions obligatoires :

