Balade culturelle : une enquête interactive à ciel ouvert. Bibliothèque Václav Havel Paris

Le samedi 17 juin 2023

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit inscription auprès de la bibliothèque Découvrez des balises interactives et leurs contenus avec votre téléphone mobile Découvrez les différents mondes du 18e de manière ludique en enquêtant.

Retrouvez les indices disséminés par les bibliothèques de l’arrondissement à

travers 5 parcours culturels. Cette enquête immersive, en réalité

augmentée, est à destination de tous. Explorez, capturez les indices et gagnez des offres culturelles. Inscrivez-vous auprès de votre bibliothèque et rejoignez-nous dans l’aventure.

Les balades seront ouvertes à partir du 15 juin jusqu’au 30 août. A la bibliothèque Vaclav Havel, notre parcours pourra être suivi le samedi 17 juin. D’autres balades sont prévues dans toutes les bibliothèques du 18e arr. Venez nombreux, en famille ou entre amis, seul ou accompagné, pour partager un

moment ludique avec nous. Immersion garantie. Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-vaclav-havel-8693 01 40 38 65 40 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel/ https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel/

