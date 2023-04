Balade culturelle : une enquête interactive à ciel ouvert Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’Évènement: île de France

Balade culturelle : une enquête interactive à ciel ouvert Bibliothèque Goutte d'Or, 15 juin 2023, Paris. Du jeudi 15 juin 2023 au mercredi 30 août 2023

Découvrez les différents mondes du 18e de manière ludique en enquêtant ! Retrouvez les indices disséminés par les bibliothèques de l’arrondissement à travers 5 parcours culturels. Cette enquête immersive, en réalité augmentée, est à destination de tous. Explorez, capturez les indices et gagnez des offres culturelles. Inscrivez-vous auprès de votre bibliothèque et rejoignez-nous dans l’aventure. Les balades seront ouvertes à partir du 15 juin jusqu’au 30 août. A la bibliothèque Goutte d’or, notre parcours aura pour thématique le street-art et l’histoire du quartier de la Goutte d’or. Venez nombreux, en famille ou entre amis, seul ou accompagné, pour partager un moment ludique avec nous. Immersion garantie. Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 01 53 09 26 10 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/

