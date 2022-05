BALADE CULTURELLE POUR LES 20 ANS DE L’APE Boust Boust Catégories d’évènement: Boust

Moselle

BALADE CULTURELLE POUR LES 20 ANS DE L’APE Boust, 15 mai 2022, Boust. BALADE CULTURELLE POUR LES 20 ANS DE L’APE Tour d’Usselskirch 12 Rue Chemin d’Usselskirch Boust

2022-05-15 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-15 16:00:00 16:00:00 Tour d’Usselskirch 12 Rue Chemin d’Usselskirch

Boust Moselle Boust Pour fêter les 20 ans de l’APE Charlemagne – Boust, l’association organise une balade culturelle. Au programme: tour d’Usselkirch, visite de l’ouvrage du Bois Karre, concert et châteaux gonflables. Un barbecue sera également proposé. L’inscription est gratuite et recommandée avant le 9 mai. Le départ aura lieu entre 9h30 et 11h devant la tour de l’Usselskirch et l’arrivée se fera au stade de foot de Boust. Restauration et buvette. ape.charlemagne@gmail.com +33 6 89 57 87 57 Tour d’Usselskirch 12 Rue Chemin d’Usselskirch Boust

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Boust, Moselle Autres Lieu Boust Adresse Tour d'Usselskirch 12 Rue Chemin d'Usselskirch Ville Boust lieuville Tour d'Usselskirch 12 Rue Chemin d'Usselskirch Boust Departement Moselle

Boust Boust Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boust/

BALADE CULTURELLE POUR LES 20 ANS DE L’APE Boust 2022-05-15 was last modified: by BALADE CULTURELLE POUR LES 20 ANS DE L’APE Boust Boust 15 mai 2022 Boust Moselle

Boust Moselle