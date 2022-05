Balade culturelle immersive des Eyzies Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: 24260

Les Eyzies 24260 Ensemble, nous allons découvrir les Joyaux d’un Grand Site de France!

Le ♥ de la “Vallée de l’Homme”! Comment est née la “Capitale Mondiale de la Préhistoire”, c’est-à-dire le pittoresque village encaissé des Eyzies (Visite guidée 1h30 comprenant des accès d’abris privatisés).

Nous continuerons au cœur de la nature périgourdine, abordant la Vallée de la Vézère, agrémenté de superbes vues, vers une pause gourmande offerte (1h30).

+33 6 81 74 77 35

