Balade culturelle et gustative Esquièze-Sère, 3 décembre 2022, Esquièze-Sère. Balade culturelle et gustative

2022-12-03 10:00:00 – 2022-12-03 15:00:00

Hautes-Pyrnes Tous publics.

Départ libre entre 10h et 15h.

Urne pour dons au départ. Toutes les recettes seront versées à l’AFM Téléthon 2022. Départ depuis la mairie 1 Place Eth Marcadaou Esquièze-Sère

