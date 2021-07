Nantes Fabrique Dervallières (La) Loire-Atlantique, Nantes Balade culturelle : dieux déchus et cités perdues Fabrique Dervallières (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Balade culturelle : dieux déchus et cités perdues Fabrique Dervallières (La), 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Nantes. 2021-07-20

Horaire : 10:00 16:00

Gratuit : oui Tout public Balade de Nantes à Saint Nazaire, rendez-vous pour le départ à la fabrique des Dervallières Par le dernier spectateur Fabrique Dervallières (La) 19 Rue Jean Marc Nattier Dervallières – Zola Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Fabrique Dervallières (La) Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Fabrique Dervallières (La) Nantes