Balade culturelle Cast Cast Catégories d’évènement: Cast

Finistère

Balade culturelle Cast, 11 août 2022, Cast. Balade culturelle Cast

2022-08-11 17:00:00 – 2022-08-11

Cast Finistère Cast Découverte d’un coin du Porzay et de ses légendes. Balade culturelle avec une église, deux histoires de fermes bretonnes, trois bouquets de légendes et des lichouseries (douceurs) à partager.

Rdv à 17h parking de la mairie à Cast. Tarifs : 7€/adulte – 5€/enfant – Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 17 € Découverte d’un coin du Porzay et de ses légendes. Balade culturelle avec une église, deux histoires de fermes bretonnes, trois bouquets de légendes et des lichouseries (douceurs) à partager.

Rdv à 17h parking de la mairie à Cast. Tarifs : 7€/adulte – 5€/enfant – Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 17 € Cast

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Cast, Finistère Autres Lieu Cast Adresse Ville Cast lieuville Cast Departement Finistère

Cast Cast Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cast/

Balade culturelle Cast 2022-08-11 was last modified: by Balade culturelle Cast Cast 11 août 2022 Cast finistère

Cast Finistère