Balade culinaire sur l’estran à Plouescat

Balade culinaire sur l’estran à Plouescat, 29 août 2022, . Balade culinaire sur l’estran à Plouescat

2022-08-29 12:30:00 – 2022-08-29 14:30:00 Venez découvrir les algues les plus communes de notre littoral, le rôle qu’elles jouent dans notre écosystème, leur utilisation culinaire et les bienfaits qu’elles peuvent apporter pour notre santé. Dégustation en fin d’animation.

Sur réservation à la Maison des dunes au 02.98.61.69.69 Venez découvrir les algues les plus communes de notre littoral, le rôle qu’elles jouent dans notre écosystème, leur utilisation culinaire et les bienfaits qu’elles peuvent apporter pour notre santé. Dégustation en fin d’animation.

Sur réservation à la Maison des dunes au 02.98.61.69.69 dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville