Balade cueillette et cuisine sauvage Saint-Jean-d’Aulps, 6 août 2021, Saint-Jean-d'Aulps. Balade cueillette et cuisine sauvage 2021-08-06 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-06 15:30:00 15:30:00 Saint Jean d’Aulps Montolivet

Saint-Jean-d’Aulps Haute-Savoie EUR 15 15 Le temps d’une petite balade, Michel Rostalski vous confiera les propriétés et usages des pantes rencontrées, tout en faisant notre petite cueillette. Puis nous préparerons ensemble un repas à base des plantes récupérées, que nous partagerons ensemble. stjeandaulps@valleedaulps.com +33 4 50 79 65 09 https://www.valleedaulps.com/ dernière mise à jour : 2021-07-31 par

Catégories d'évènement: Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps
Lieu Saint-Jean-d'Aulps
Adresse Saint Jean d'Aulps Montolivet
Ville Saint-Jean-d'Aulps