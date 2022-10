BALADE-CUEILLETTE, 22 octobre 2022, .

BALADE-CUEILLETTE



2022-10-22 14:30:00 14:30:00 – 2022-10-22 18:30:00 18:30:00

Sur environ 1 km du sentier des Béals : découverte et récolte des végétaux utilisables en petite vannerie, objets déco, bijoux.. suivi d’un atelier aux » Délices du Lac « . Si possible apporter un sécateurs et un opinel ou une paire de ciseaux.

