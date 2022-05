BALADE CROQUIS Saint-Ulphace Saint-Ulphace Catégories d’évènement: Saint-Ulphace

Sarthe

BALADE CROQUIS Saint-Ulphace, 4 juin 2022, Saint-Ulphace. BALADE CROQUIS Saint-Ulphace

2022-06-04 – 2022-06-04

Saint-Ulphace Sarthe Avec l’Ulphacette Atelier gratuit. Réservation obligatoire sur ulphacette@hotmail.fr. Présentation d’une heure sur des astuces. Suivie d’une balade dans le village et réalisation de croquis pendant 3 heures. Matériel de dessin disponible, aquarelle, apporter au minimum papier sans ligne ni quadrillage, crayon et support rigide de taille du papier. ulphacette@hotmail.fr Avec l’Ulphacette Atelier gratuit. Réservation obligatoire sur ulphacette@hotmail.fr. Présentation d’une heure sur des astuces. Suivie d’une balade dans le village et réalisation de croquis pendant 3 heures. Matériel de dessin disponible, aquarelle, apporter au minimum papier sans ligne ni quadrillage, crayon et support rigide de taille du papier. Saint-Ulphace

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Ulphace, Sarthe Autres Lieu Saint-Ulphace Adresse Ville Saint-Ulphace lieuville Saint-Ulphace Departement Sarthe

Saint-Ulphace Saint-Ulphace Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-ulphace/

BALADE CROQUIS Saint-Ulphace 2022-06-04 was last modified: by BALADE CROQUIS Saint-Ulphace Saint-Ulphace 4 juin 2022 Saint-Ulphace sarthe

Saint-Ulphace Sarthe