Balade croquis peinture Nolay, samedi 10 août 2024.

Ce stage balades et croquis -peinture dans la campagne autour de Nolay s’organise autour de marches et de haltes-croquis … La balade sera d’environ de 2 fois 1h30 à 2h de marche sur les sentiers à travers prés, vignes, forêts, falaises… autour de Nolay, ce qui permettra la découverte de sites et points de vue pittoresques. Des pauses seront ménagées pour croquer et peindre les paysages et, aussi, pour croquer son repas tiré du sac. En cas de temps contraire, le repli se fera en atelier ou sous la halle de Nolay. Matériel de base dessin-peinture fourni ; expérimentés et débutants bienvenus. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10

fin : 2024-08-11

Nolay 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté revartrire@orange.fr

