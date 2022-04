Balade-croquis nature – Maison natale Jean-François Millet La Hague La Hague Catégories d’évènement: 50440

La Hague

Balade-croquis nature – Maison natale Jean-François Millet La Hague, 18 juin 2022, La Hague. Balade-croquis nature – Maison natale Jean-François Millet GREVILLE-HAGUE 19 Hameau Gruchy La Hague

2022-06-18 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-18 17:00:00 17:00:00 GREVILLE-HAGUE 19 Hameau Gruchy

La Hague 50440 Accompagné par Jean-Christophe Goubert, illustrateur naturaliste, parcourez les chemins empruntés par Jean-François Millet.

La balade sera ponctuée de séances de croquis (falaises, landes, littoral, sous-bois, hameau Gruchy) et d’informations naturalistes partagées au gré des rencontres et des trouvailles. Atelier tout public à partir de 15 ans.

5 €, gratuit pour les – de 18 ans.

