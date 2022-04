Balade-croquis nature – Maison natale Jean-François Millet

2022-09-10 14:30:00 14:30:00 – 2022-09-10 17:00:00 17:00:00 Accompagné par Jean-Christophe Goubert, illustrateur naturaliste, parcourez les chemins empruntés par Jean-François Millet.

La balade sera ponctuée de séances de croquis (falaises, landes, littoral, sous-bois, hameau Gruchy) et d’informations… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

