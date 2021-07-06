BALADE CROQUIS – AQUARELLE Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc
BALADE CROQUIS – AQUARELLE Chamonix-Mont-Blanc, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Chamonix-Mont-Blanc.
BALADE CROQUIS – AQUARELLE 2021-07-06 13:30:00 – 2021-09-14 16:00:00 Petit chalet du Panda Club Chemin des glaciers (à côté du départ de Lognan)
Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
EUR 30
Initiation au dessin – aquarelle lors d’une balade dans la nature
catkartal@hotmail.fr +33 6 33 02 17 61 https://www.chamonix-artschool.com/
dernière mise à jour : 2021-06-25 par