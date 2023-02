Balade croquée – Regarder les arbres Gîtes de Kerzont Coatréven Coatréven Catégories d’Évènement: Coatréven

2023-05-06 14:30:00 – 2023-05-08 12:30:00

Cotes-d’Armor Coatréven Venez révéler vos talents, en participant en famille, à ces deux belles journées de balades croquées sur la Côte de Granit Rose et dans le ravissant jardin de Kestellic.

Claire Le Roy, illustratrice, vous invite, par le dessin, à porter un autre regard sur les arbres qui nous entourent. kerzont.hebergement@gmail.com +33 6 23 68 90 81 http://gites-kerzont.delautrecotedelaterre.bzh/ Gîtes de Kerzont 1 Kerzont Coatréven

