Pour replonger dans le Paris criminel de la Belle Époque : histoires d’apaches, de filous, de marchandes d’amour, de marlous et d’assassins, suivez-nous dans la Chapelle ! La bibliothèque a crée un fonds numérisé autour de l’histoire du quartier La Chapelle, “Chapelle numérique“. Cette balade proposée, de la rue Pajol à la rue Myrha, en passant par le marché de la Chapelle, est issue des découvertes qui constituent ce fonds. Venez vous promener en compagnie de bibliothécaires passionné.es qui se sont plongé.es dans les archives du quartier pour vous concocter un parcours inédit sur les traces des faits divers, et découvrez la géographie criminelle du quartier. Gratuit, sur inscription auprès des bibliothécaires – réservations ouvertes à partir du 18 mai. Durée : 1h30. A partir de 12 ans Rendez-vous devant la bibliothèque à 15h30 Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018

© Les faits divers illustrés, n°37 ; 1908

