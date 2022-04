Balade crépusculaire sur les Chaumes du Verniller La Chapelle-Saint-Ursin La Chapelle-Saint-Ursin Catégories d’évènement: Cher

2022-07-23 19:30:00

La Chapelle-Saint-Ursin Cher La Chapelle-Saint-Ursin Ce site présente également une grande richesse entomologique ainsi qu’un intérêt historique en raison de la présence d’une voie romaine ou d’anciennes mines de fer désaffectées. Au coeur de la Champagne Berrichonne sur les communes de La Chapelle Saint Ursin et de Morthomiers, découvrez ce milieu privilégié qui présente une faune et une flore remarquables. sandra.bonnin@centrevaldeloire.org +33 2 48 83 00 28 Ce site présente également une grande richesse entomologique ainsi qu’un intérêt historique en raison de la présence d’une voie romaine ou d’anciennes mines de fer désaffectées. © A.Chorein / RNNCV

