[Balade crépusculaire] : la boucle de Collonchèvres, 26 juillet 2022, .

[Balade crépusculaire] : la boucle de Collonchèvres



2022-07-26 18:00:00 – 2022-07-26 21:30:00

EUR Au cours de cette balade, nous partirons à la découverte du patrimoine local de Saulieu et ses environs. La boucle de Collonchèvres nous permettra de découvrir étangs et paysages typiques du Morvan et de l’Auxois.

RDV sur le parking du stade de Saulieu

Km : 7.3

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org

Prévoir des vêtements de pluie et des chaussures de randonnée

Animation soumise au respect des règles sanitaires (masque obligatoire) et à l’évolution de l’épidémie de COVID-19

Au cours de cette balade, nous partirons à la découverte du patrimoine local de Saulieu et ses environs. La boucle de Collonchèvres nous permettra de découvrir étangs et paysages typiques du Morvan et de l’Auxois.

RDV sur le parking du stade de Saulieu

Km : 7.3

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org

Prévoir des vêtements de pluie et des chaussures de randonnée

Animation soumise au respect des règles sanitaires (masque obligatoire) et à l’évolution de l’épidémie de COVID-19

dernière mise à jour : 2022-07-06 par