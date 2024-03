Balade crépusculaire en forêt de Ferrières Parking de Piscop (au bout de l’allée des Séquoïas), accès par la D471 Pontcarré, samedi 5 octobre 2024.

Balade crépusculaire en forêt de Ferrières Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 5 octobre, 20h00 Parking de Piscop (au bout de l’allée des Séquoïas), accès par la D471

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-05T20:00:00+02:00 – 2024-10-05T22:30:00+02:00

Fin : 2024-10-05T20:00:00+02:00 – 2024-10-05T22:30:00+02:00

Au rond point de Piscop, la forêt bascule entre nature et histoire : des allées de séquoias et de poiriers, l’étang de la Tafarette, la vallée de la Brosse… Il en découle une biodiversité singulière et la présence d’espèces animales et végétales rares comme les orchidées sauvages, les chauves-souris, les rainettes arboricoles…

Cette promenade au crépuscule vous garantit un dépaysement total !

Parking de Piscop (au bout de l’allée des Séquoïas), accès par la D471 77135 Pontcarré Pontcarré 77135 Seine-et-Marne Île-de-France

forêt nocturne

R.E.N.A.R.D.