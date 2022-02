BALADE CRÉPUSCULAIRE DANS LES MARAIS Saint-Mars-de-Coutais, 10 juin 2022, Saint-Mars-de-Coutais.

BALADE CRÉPUSCULAIRE DANS LES MARAIS Saint-Mars-de-Coutais

2022-06-10 20:00:00 – 2022-06-10 22:30:00

Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique

Guidés par Erwan Brient, agriculteur et éleveur bio à Saint-Mars-de-Coutais, Hélène Langlois, animatrice du CPIE Logne et Grand-Lieu et Jean-Marc Gillier, Directeur Réserve Naturelle Nationale Lac de Grand-Lieu, découvrons au fil de cette balade naturaliste comment agriculteurs et gestionnaire de la Réserve Naturelle travaillent de concert pour entretenir le marais et relever le défi de contenir la perte de biodiversité dans ce joyau de nature.

http://cpie-logne-et-grandlieu.org/

Saint-Mars-de-Coutais

