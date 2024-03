Balade crépusculaire dans le marais Saint Mars de Coutais Saint-Mars-de-Coutais, mardi 11 juin 2024.

Balade crépusculaire dans le marais CPIE Logne et Grand-Lieu – Pays de la Loire Grandeur Nature Mardi 11 juin, 20h00 Saint Mars de Coutais gratuit, sur réservation uniquement

Balade crépusculaire dans le marais

Mardi 11 juin, à 20h, à Saint-Mars-de-Coutais

Réservation : agenda du CPIE Logne et Grand-Lieu : www.bit.ly/CPIEagenda

Guidés par Erwan Brient, ancien agriculteur et éleveur bio à Saint-Mars-de- Coutais, Hélène Langlois, animatrice du CPIE Logne et Grand-Lieu et Jean-Marc Gillier, Directeur de la Réserve naturelle nationale du lac de Grand-Lieu.

Découvrez au fil de cette balade naturaliste comment agriculteurs et gestionnaire de la Réserve naturelle travaillent de concert pour entretenir le marais et relever le défi de contenir la perte de biodiversité dans ce joyau de nature.

Agenda complet de la Réserve naturelle Lac de Grand-Lieu / SNPN

CPIE Logne et Grand-Lieu

Nature zones humides

SNPN