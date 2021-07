Balade crépusculaire contée avec Samuel Péron Paimpol, 9 août 2021, Paimpol.

Balade crépusculaire contée avec Samuel Péron 2021-08-09 20:30:00 – 2021-08-09 22:30:00 Pointe de Guilben Chemin de Guilben

Paimpol Côtes d’Armor Paimpol

Un lieu magique, un panorama incroyable, un crépuscule rougeoyant et des histoires alliant humour, rêves et émotions… Naviguez des eaux iodées de la baie à l’île de Saint Riom, en passant par le Pors Even des Pêcheurs d’Islande à l’histoire des pierres de L’abbaye séculaire de Beauport grâce à la rencontre de ce petit bout de terre paimpolaise et d’un conteur du pays.

samuel.peron22@orange.fr +33 6 30 41 67 53 http://www.samuel-peron.fr/

