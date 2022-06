Balade crépusculaire contée, 29 août 2022, .

Balade crépusculaire contée



2022-08-29 20:30:00 – 2022-08-29 22:30:00

Balade crépusculaire mêlant contes, légendes et histoires du pays. Un moment magique avec un conteur, au plus beau moment de nos journées bretonne : le couché de soleil ! En un regard nous balayons des siècles d’Histoire et… D’histoires.

2 heures hors du temps, 2 heures de rires, frissons, émotions, témoignages et rêveries pour petits et grands… Dans ce véritable paradis, où notre conteur trouve là tous les décors pour illustrer, ancrer et magnifier ses mots… Et surtout pour vous transportez ! Un coucher de soleil, un conteur, des siècles d’Histoire et… D’histoires !

Balade crépusculaire mêlant contes, légendes et histoires du pays. Un moment magique avec un conteur, au plus beau moment de nos journées bretonne : le couché de soleil ! En un regard nous balayons des siècles d’Histoire et… D’histoires.

2 heures hors du temps, 2 heures de rires, frissons, émotions, témoignages et rêveries pour petits et grands… Dans ce véritable paradis, où notre conteur trouve là tous les décors pour illustrer, ancrer et magnifier ses mots… Et surtout pour vous transportez ! Un coucher de soleil, un conteur, des siècles d’Histoire et… D’histoires !

dernière mise à jour : 2022-06-28 par