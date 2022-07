[Balade crépusculaire] au bord de l’étang de l’Argentalet Saulieu, 27 août 2022, Saulieu.

[Balade crépusculaire] au bord de l’étang de l’Argentalet

Saulieu Côte-d’Or

2022-08-27 18:30:00 – 2022-08-27 21:30:00

Saulieu

Côte-d’Or

EUR Venez profiter d’une soirée autour de l’Argentalet pour découvrir la faune crépusculaire qu’il abrite.

De : 18h30 à 21h30

RDV au parking et aire de pique-nique de l’étang de l’Argentalet.

Km : 6

Pour rejoindre le point de départ, quitter la route de Semur-en-Auxois juste après le passage à niveau, continuer en face pendant 1 km, traverser le Conrieux et continuer sur la route forestière pour rejoindre le parking et l’aire de pique-nique.

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org

Prévoir des vêtements de pluie et chaussures de randonnée

Animation soumise au respect des règles sanitaires (masque obligatoire) et à l’évolution de l’épidémie de COVID-19

Venez profiter d’une soirée autour de l’Argentalet pour découvrir la faune crépusculaire qu’il abrite.

De : 18h30 à 21h30

RDV au parking et aire de pique-nique de l’étang de l’Argentalet.

Km : 6

Pour rejoindre le point de départ, quitter la route de Semur-en-Auxois juste après le passage à niveau, continuer en face pendant 1 km, traverser le Conrieux et continuer sur la route forestière pour rejoindre le parking et l’aire de pique-nique.

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org

Prévoir des vêtements de pluie et chaussures de randonnée

Animation soumise au respect des règles sanitaires (masque obligatoire) et à l’évolution de l’épidémie de COVID-19

Saulieu

dernière mise à jour : 2022-07-06 par