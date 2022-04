Balade crépusculaire, à la rencontre des chauves-souris Plougrescant Plougrescant Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plougrescant

Balade crépusculaire, à la rencontre des chauves-souris Plougrescant, 15 juillet 2022, Plougrescant. Balade crépusculaire, à la rencontre des chauves-souris Plougrescant

2022-07-15 – 2022-07-15

Plougrescant Côtes d’Armor Vivez les instants magiques au crépuscule sur le site du Gouffre. Laissez vos sens s’imprégner de l’ambiance nocturne s’installant peu à peu. Découvrez la vie extraordinaire des chauves-souris, appelées aussi les hirondelles de la nuit. Vivez les instants magiques au crépuscule sur le site du Gouffre. Laissez vos sens s’imprégner de l’ambiance nocturne s’installant peu à peu. Découvrez la vie extraordinaire des chauves-souris, appelées aussi les hirondelles de la nuit. Plougrescant

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plougrescant Autres Lieu Plougrescant Adresse Ville Plougrescant lieuville Plougrescant Departement Côtes d'Armor

Plougrescant Plougrescant Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougrescant/

Balade crépusculaire, à la rencontre des chauves-souris Plougrescant 2022-07-15 was last modified: by Balade crépusculaire, à la rencontre des chauves-souris Plougrescant Plougrescant 15 juillet 2022 Côtes-d’Armor Plougrescant

Plougrescant Côtes d'Armor