Balade créative Semblançay, mercredi 6 mars 2024.

Balade créative Semblançay Indre-et-Loire

Au cours d’une promenade, apprenez à repérer et récolter des éléments naturels, afin de créer un objet de déco unique et personnel.

Au cours d’une promenade, apprenez à repérer et récolter des éléments naturels, afin de créer un objet de déco unique et personnel. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 10:00:00

fin : 2024-03-06 12:00:00

Les rouchoux

Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire accueil@couleurs-sauvages.com

L’événement Balade créative Semblançay a été mis à jour le 2024-02-19 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan