Balade créative – Land Art & Photo Cancale Cancale Catégories d’évènement: Cancale

Ille-et-Vilaine

Balade créative – Land Art & Photo Cancale, 27 avril 2022, Cancale. Balade créative – Land Art & Photo Cancale

2022-04-27 – 2022-04-30

Cancale Ille-et-Vilaine Cancale Ille-et-Vilaine Bretagne Se promener, observer, glaner, se poser, créer, photographier Découvrir l’estran devant le port de Cancale sous l’angle de l’art éphémère, en créant des installations individuelles & collectives avec les matériaux naturels glanés; jouer avec les matières, les formes, les couleurs… apprendre à les immortaliser avec la photo et vidéo. Collation bio offerte Point de rendez-vous donné à l’inscription +33 6 16 54 23 70 Se promener, observer, glaner, se poser, créer, photographier Découvrir l’estran devant le port de Cancale sous l’angle de l’art éphémère, en créant des installations individuelles & collectives avec les matériaux naturels glanés; jouer avec les matières, les formes, les couleurs… apprendre à les immortaliser avec la photo et vidéo. Collation bio offerte Point de rendez-vous donné à l’inscription Cancale

dernière mise à jour : 2022-04-24 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel SIT BretonSIT Breton

Détails Catégories d’évènement: Cancale, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Cancale Adresse Ville Cancale lieuville Cancale Departement Ille-et-Vilaine

Cancale Cancale Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cancale/

Balade créative – Land Art & Photo Cancale 2022-04-27 was last modified: by Balade créative – Land Art & Photo Cancale Cancale 27 avril 2022 cancale ille-et-vilaine

Cancale Ille-et-Vilaine