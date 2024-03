Balade créative, couleurs & mouvements Auriol, samedi 18 mai 2024.

Balade créative, couleurs & mouvements Auriol Bouches-du-Rhône

Vivez une balade créative aux Encanaux au travers de ses paysages vous gagnerez en inspiration et pour révéler votre Sainte-Baume à travers votre expression artistique.

Accompagnés de Gisèle, vous trouverez votre technique et le matériel idéal pour exprimer votre voyage sensible, aux diverses formes expressives en art plastique, écriture ou par le mouvement.

La balade vous offre à observer la diversité, la singularité et la fragilité du lieu: sources, rivière, près, flore, minéral. Observez, ressentez, représentez chacun choisi son thème et son mode d’expression.



Cette sortie est programmée aux Rendez-vous du Parc, retrouvez l’intégralité des événements sur www.pnr-saintebaume.fr .

Début : 2024-05-18 14:00:00

fin : 2024-05-18 16:30:00

Communiqué à la réservation

Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@provenceverteverdon.fr

L’événement Balade créative, couleurs & mouvements Auriol a été mis à jour le 2024-03-21 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile