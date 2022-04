Balade créative associée à la sylvothérapie Beignon Beignon Catégories d’évènement: Beignon

Beignon Morbihan Beignon Balade relaxante et apaisante, à la découverte des énergies des arbres. Echanges et communion avec les arbres.

Moments ponctués d’instants créatifs. La balade est adaptée aux enfants, accompagnés de leurs parents.

Prévoir des chaussures de marche et une protection ou couverture pour s’asseoir au sol. Annulation si intempéries.

Matériel créatif fourni.

