Balade créative “Art nature et dessin”, 29 juillet 2022, .

2022-07-29 – 2022-07-29

EUR 5 Observons la faune et la flore aquatiques, accompagnés d’une illustratrice, Julie Blaquié, pour vous initier à la réalisation de croquis; et d’un naturaliste de la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Gironde. Un atelier où se mêlent l’observation naturaliste des détails et un regard poétique sur le paysage. Cet atelier se déroulera aux abords de l’étang de Tourennes, où une récolte des petites bêtes peuplant ce milieu, nous servira de modèle. Animation à partir de 8 ans.

+33 5 57 84 86 86

