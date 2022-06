Balade conviviale sur la rivière de Pont-l’Abbé Île-Tudy Île-Tudy Catégories d’évènement: Finistère

Île-Tudy

Balade conviviale sur la rivière de Pont-l’Abbé Île-Tudy, 28 juin 2022, Île-Tudy. Balade conviviale sur la rivière de Pont-l’Abbé

Câle américaine Île-Tudy Finistère

2022-06-28 – 2022-06-28 Île-Tudy

Finistère En paddle, canoë, kayak, planche, bateau à voile ou à moteur, baignoire ….

Vincent pourra donner quelques conseils avisés pour la pratique du paddle.

Suivie d’un pot (chacun apporte son boire et ses cacahouètes) Tout le monde est convié, adhérents ou pas …

Gaël, comme l’autrefois pourra embarquer quelques personnes à bord d’une barge .

Venez nombreux !! +33 6 86 83 73 42 En paddle, canoë, kayak, planche, bateau à voile ou à moteur, baignoire ….

Vincent pourra donner quelques conseils avisés pour la pratique du paddle.

Suivie d’un pot (chacun apporte son boire et ses cacahouètes) Tout le monde est convié, adhérents ou pas …

Gaël, comme l’autrefois pourra embarquer quelques personnes à bord d’une barge .

Venez nombreux !! Île-Tudy

dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Île-Tudy Autres Lieu Île-Tudy Adresse Câle américaine Île-Tudy Finistère Ville Île-Tudy lieuville Île-Tudy Departement Finistère

Île-Tudy Île-Tudy Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ile-tudy/

Balade conviviale sur la rivière de Pont-l’Abbé Île-Tudy 2022-06-28 was last modified: by Balade conviviale sur la rivière de Pont-l’Abbé Île-Tudy Île-Tudy 28 juin 2022 Câle américaine Île-Tudy Finistère

Île-Tudy Finistère