Mayac Dordogne Mayac Avec la participation de poètes présents sur le circuit artistique et de la conteuse Alani Calandreau.

RDV sur le parking du Causse. Pique-Nique partagé suivi de contes et lectures de poèmes. Chacun pourra lire un poème de son choix s’il le désire.

Au lever de la lune, promenade sur les sentiers du Causse (environ 4 km).

