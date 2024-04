Balade « Contes et légendes » Saint-Loup-des-Bois, dimanche 9 juin 2024.

Animaux et plantes ont inspiré de nombreux contes populaires recueillis et transmis au fil du temps. Prêtez l’oreille et venez développer votre imaginaire au fil des chemins empruntés. Une promenade contée pour petits et grands rêveurs ! 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 15:00:00

fin : 2024-06-09 17:30:00

Saint-Loup-des-Bois 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté pavillondeloire@coeurdeloire.fr

