Douarnenez Douarnenez 29100, Douarnenez Balade Contes de printemps Douarnenez Catégories d’évènement: 29100

Douarnenez

Balade Contes de printemps, 25 avril 2021-25 avril 2021, Douarnenez. Balade Contes de printemps 2021-04-25 15:30:00 – 2021-04-25

Douarnenez 29100 Rendez-vous sous le préau de la ferme des Plomarc’h.

La réservation est conseillée au 07 89 21 62 51 ou 06 79 52 95 53. +33 7 89 21 62 51 Rendez-vous sous le préau de la ferme des Plomarc’h.

La réservation est conseillée au 07 89 21 62 51 ou 06 79 52 95 53.

Détails Catégories d’évènement: 29100, Douarnenez Autres Lieu Douarnenez Adresse Ville Douarnenez