Balade contée sur l'histoire et l'évolution des salles de cinéma à Dijon Cinéma Eldorado Côte-d'Or, Dijon

Dijon

Balade contée sur l’histoire et l’évolution des salles de cinéma à Dijon Cinéma Eldorado, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Dijon. Balade contée sur l’histoire et l’évolution des salles de cinéma à Dijon

le dimanche 19 septembre à 10:30

Une balade en deux temps : 10h30 – 11h45 : Des photographies animées au Printania Park (1896-1930) 12h – 13h15 : Du cinéma parlant à la Cité de la Gastronomie (1930-2022)

Entrée libre

Assurée par Archimède, spectateur assidu, fin conteur et mordu d’histoire. Cinéma Eldorado 21 rue Alfred de Musset 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T13:15:00

