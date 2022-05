Balade contée : Sur les traces de Merlin…, 11 avril 2022, .

Balade contée : Sur les traces de Merlin…

2022-04-11 – 2022-05-06

Suivez les pas de l’Enchanteur le plus célèbre … Devin, magicien, homme de savoir aux origines mystérieuses, tantôt espiègle, tantôt grave, venez (re)découvrir l’histoire de Merlin.

A partir de 6 ans.

Programme : balade de 4 km à pied environ – sentiers avec dénivelés).

Les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, du 11/04 au 06/05 + les samedis du 14 au 28/05 + 26 et 28/05.

De 14h à 16h30 environ.

INFORMATIONS PRATIQUES:

– Déplacement en navette si groupe de plus de 20 personnes.

– Prévoir chaussures adaptées à la marche en forêt (chemins escarpés, dénivelé à grimper,…) et porte-bébé (impraticable en poussette ).

– L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange Météo France par ex) ou tout autre événement exceptionnel.

– Réservation fortement conseillée sur le site internet.

