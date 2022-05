Balade contée sur les pas des géants et fantômes Campénéac Campénéac Catégories d’évènement: Campénéac

Campénéac Morbihan Campénéac Tous les vendredis à 13h45

Dans la légende arthurienne, nombreux sont les géants que doivent affronter les héros de la Table ronde. Venez écouter quelques-unes de ces histoires au milieu du paysage entre lande et forêt. Sur le chemin, vous croiserez sûrement un château bien connu… Tendez l’oreille, les esprits frappeurs ne sont pas loin ! Randonnée de 4h et 9 km avec forts dénivelés.

Conseillée à partir de 10 ans

Lieu de départ communiqué à la réservation. Prévoir les bonnes chaussures de marche, de l’eau, et anti-moustiques.

Chiens non-acceptés.

