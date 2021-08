Saint-André-d'Hébertot Mairie Calvados, Saint-André-d'Hébertot Balade contée “Sur les pas de Nicolas Louis Vauquelin” Mairie Saint-André-d'Hébertot Catégories d’évènement: Calvados

Mairie, le dimanche 19 septembre à 15:00

Sur les pas de Nicolas Louis Vauquelin ————————————– Célèbre savant, chimiste et pharmacien, né en 1763 à Saint André et mort en 1829 à Saint André d’Hébertot. Aujourd’hui malheureusement assez méconnu, NIcolas Louis Vauquelin est à la fois un grand savant et à la fois un grand humaniste. Toute sa vie durant il mit en harmanie ses actes avec ses pensées. Né relativement pauvre, il mourra ayant donné toute sa fortune à sa famille. En chimie, il découvre le chrome et le béryllium; il isole également le principeactif du tabac: la nicotine. Il fut également Inspecteur des Mines, Directeur de l’Ecole de Pharmacieprofesseur à l’Ecole des Mines et à Polytechnique. A la fin de savie, il est élu Député de la 4ème circonscrition du Calvados. Cette balade démarre devant la Mairie puis ira devant sa maison natale, pour se terminer devant le Château de Saint André où il mourut. Parcours sans difficulté. Un goûter récompensera les promeneurs.

pass sanitaire obligatoire

Balade contée "Sur les pas de Nicolas Louis Vauquelin", environ 5km. Mairie Route du Bourg, 14130 Saint André d'Hebertot Saint-André-d'Hébertot Calvados

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

