Balade contée sur les fleurs Donnezac, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Donnezac.

Balade contée sur les fleurs 2021-07-08 10:00:00 – 2021-07-08 12:00:00

Donnezac Gironde Donnezac

Accompagné d’un guide environnement, partez à la rencontre de la faune et la flore sur les sentiers de randonnée. De belles histoires vous attendent pour découvrir le monde des fleurs, leur beauté, leurs vertus … Au fil des récits, une promenade vous amène à la découverte de la forêt de pins bordée de fleurs sauvages.

Lors de cette balade bucolique, prenez le temps de contempler et de ressentir la nature qui vous entoure.

Balade avec l’association Argiope et soutenue par le Département de la Gironde

+33 5 57 58 47 79

©Capri23auto de Pixabay

dernière mise à jour : 2021-06-25 par