Haux Gironde Haux Balade contée sur les chemins de Haux. Avec le conteur Thierry Giraud .

Départ de la Bibliomédia à 18h30 . Arrivée à 21h un apéritif sera ensuite offert.

+33 5 56 23 64 48

dernière mise à jour : 2021-08-31

