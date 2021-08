Marcenais Marcenais Gironde, Marcenais Balade contée sur les chauves-souris et jeux découvertes Marcenais Marcenais Catégories d’évènement: Gironde

Marcenais

Balade contée sur les chauves-souris et jeux découvertes Marcenais, 27 août 2021, Marcenais. Balade contée sur les chauves-souris et jeux découvertes 2021-08-27 10:00:00 – 2021-08-27 11:30:00 moulin de Charlot Lieu-dit Charlot-Nord

Marcenais Gironde Accompagné d'une guide environnement, parcourez les chemins du Moulin de Charlot pour observer les chauves souris qui s'y cachent. Venez rencontrer se peuple de la nuit au travers de plusieurs jeux de découverte et laissez vous emporter par les histoires de votre guide.

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Marcenais Autres Lieu Marcenais Adresse moulin de Charlot Lieu-dit Charlot-Nord Ville Marcenais