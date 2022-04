Balade contée sur le sentier du bocage Vendenesse-lès-Charolles Vendenesse-lès-Charolles Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Balade contée pédestre sur le sentier du Bocage, à Collanges. Au départ du hameau de mon enfance, je vous emmènerai à la découverte de la biodiversité, des trésors de notre patrimoine vernaculaire (le lavoir, les fours à chaux, et bien d'autres trésors…) 6 km à pieds (attention, bien chaussés, tongs et autres "claquettes" prohibées !!) à petite vitesse, pour prendre le temps d'admirer ce paysage magnifique. En fin de parcours une surprise attendra les plus jeunes d'entre vous…. Animation à partager en famille. A partir de 6 ans. contact@merveilles-et-nature.fr https://www.merveilles-et-nature.fr/balades-contees-pedestres/balade-contee-pedestre-sur-le-sentier-du-bocage-a-collanges-vendenesse-les-charolles-71/

